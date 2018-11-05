Antalya'da yazın 5 ve 7 yıldızlı otelleri kıskandıran ücretsiz tatil merkezi oba ıssızlaştı

Antalya'da dünyaca ünlü beş ve yedi yıldızlı otellerin hemen yanı başında denize sıfır olarak kurulan ve her yıl yazın yerli ve yabancı binlerce turistin ücretsiz tatil yaptığı oba, kış aylarına doğru deniz suyunun soğumasından ötürü adeta ıssızlaştı. Kimselerin olmadığı obada, geriye kalan ahşaptan çardakları ise mahalle halkı koruyor.

Antalya'da 5 yıldızlı ve 7 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgenin hemen yanında yer alan Kumköy Mahallesi'nde yazın yerli ve yabancı binlerce turist tarafından tatil yapmak için kurulan oba, sonbahar ile ıssızlaştı. Yaz aylarında özellikle Aksu ve Serik ilçeleri başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafından gelen onlarca kişi, serinlemek amacıyla sahilde kendi çabalarıyla yaptıkları derme çatma yerlerde yaz mevsimini geçiriyor. 500'ün üzerinde ahşaptan çardak evlerin bulunduğu ve yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı sahilde vatandaşlar, elektrik ihtiyaçlarını araçlarından ve son dönem güneş panellerinden karşılıyor. Obada yaşan binlerce kişiden geriye, sökülmeye hazır ahşaptan yapılmış çardaklar kaldı.

Çobanlar oba içerisinde hayvanlarını otlatıyorlar

Obaya yakın çevre ilçelerden gelenler yanlarında çardaklarını söküp götürürken uzaktan gelenlerin çardaklarına ise Kumköy Mahallesi'nde yaşayan ve obaya kışın balık tutmaya piknik yapmaya gelen vatandaşlar göz kulak oluyor. Öte yandan, obada kimsenin olmamasını fırsat bilen çobanlar, oba içerisinde hayvanlarını otlatıyorlar. Obaya Serik ilçesinden geldiğini ifade eden Gülşen Şefik, “Yaz aylarında sürekli buradayız. Bütün tatillerimizi burada geçiriyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından çok gelen oluyor. Tatil sezonu bitti. Kimse kalmadı. Biz de kafa dinlemeye geliyoruz. Balık tutuyoruz, piknik yapıyoruz. Elektrik ve su yok. Elektriği yazın araba akülerinden alıyoruz. Suyumuzu tedarik ediyoruz. Genelde çocuklar için daha eğlenceli oluyor. İşe gidenlerimiz akşam geri gelerek burada kalır. Ücretsiz kalınıyor” ifadelerini kullandı.

“Herkes kendisine bir ev yapıyor”

Zeki Şefik obaya kışın ara ara geldiklerini ifade ederek, “Hafta sonu çok iyi oluyor. Yazın ailelerimiz ile birlikte geliyoruz. Şu anda oba boşaldı. İnsanlar artık evlerine gitti. Burası turizm bölgesi olduğu için yakın köyler oba yapmaya başladı. Burası dikkat çekiyor. Herkes kendisine bir ev yapıyor. Dışarıdan gelen çok ziyaretçi var. Kışın genelde oba sökülür. Mayıs gibi yeniden yapılır. Kışın gezmeye geliniyor. Tamamen ücretsiz bir yer. İsteyen istediği kadar kalıyor. Kimse karışmıyor” açıklamasını yaptı.

“Kışın ıssızlaşıyor”

Obaya balık tutmaya gelen Kerim Oruç ise obanın yazın çok kalabalık olduğuna dikkat çekerek, “Ücretsiz oluyor. Yazın çardağını kurup tatile geliyorlar. Kışın herkes kendi evine gidiyor. Kışın ıssızlaşıyor. Çardaklarını yakında olanlar söküp götürüyor. Burada kalanlara bir şey olmuyor. Mahallede yaşayanlar göz kulak oluyor. Herkesin yeri bellidir. Kimse kimsenin çardağına zarar vermez. Dışarıdan gelenler ile komşuluk ilişkileri güçleniyor. Herkes burada birbirini koruyor” dedi.