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26 Ağustos 2018 22:30

Antalya’da yazlık evde anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu

Antalya’nın Aksu ilçesinde yazlık olarak kullanılan bir evde 17 yaşında bir gencin ve annesinin tüfekle vurulmuş cansız bedenleri bulundu.

Antalya’da yazlık evde anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu

26 Ağustos 2018 22:30

Polis ekipleri ise 17 yaşındaki gencin annesini öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruyor.


Olay, Aksu ilçesine bağlı Hacıaliler Mahallesi 302 Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya merkezde yaşayan ve Manavgat ilçesinde bir diyaliz merkezinde doktorluk yapan 57 yaşındaki Gülşen Bulut yanına Anadolu Lisesi 3’üncü sınıfta okuyan oğlu Uğur Bulut’u da alarak dün sabah Hacıaliler Mahallesi’nde bulunan ve tatil günlerinde kullandıkları müstakil eve geldi. Bugün eşi ve çocuğundan haber alamayan baba Mehmet Bulut, yan komşularını arayarak komşusundan eve bakmasını istedi. Kadına ve çocuğa bakmak için eve gelen yan komşu, anne ve oğlunu kanlar içerisinde gördü.


İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evdeki bir odada 58 yaşındaki anne Gülşen Bulut’un, bir başka odada ise 17 yaşındaki oğlu Uğur Bulut’un cesedini buldu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ilk bulgulara göre, Uğur Bulut’un annesini tüfekle 3 el ateş ederek öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi. Anne Gülşen Bulut’un Manavgat ilçesinde bir diyaliz merkezinde hekim olarak görev yaptığı, Uğur Bulut’un ise Anadolu lisesi 3’üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.



Olayı haber alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayın gerçekleştiği sırada baba Mehmet Bulut ve ailenin diğer çocuğu Ozan ile tatilde olduğu bildirildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından anne ve oğlunun cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.




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