Antalya’da yengesini öldüren zanlı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan 34 yaşındaki Kırgız asıllı Katerina Çetin, Pazartesi gecesi eşi Haydar Çetin’in kardeşi Mehmet Çetin tarafından boğazı sıkılarak öldürüldü. Dün sabah saatlerinde karakola giden Mehmet Çetin, bir süre önce yurt dışına kaçan abisinin eşini boğarak öldürdüğünü söyledi. Katerina Çetin’in evine giden polis ekipleri 3 çocuk annesi kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

İfadesinde abisinin borçlarını ödeyemediği için yurt dışına kaçtığını anlatan Mehmet Çetin, bir alışveriş merkezinde çalışmaya başlayan yengesini de abisini aldattığı için öldürdüğünü ileri sürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Çetin sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Çetin, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilen Katerina Çetin’in cenazesi ise tamamlanan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilecek.