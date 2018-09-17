Antalya'da, yeni eğitim-öğretim yılında gerekli tedbirler alındı

Antalya'da Çocukların ve gençlerin eğitim ortamlarının sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğünce 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için il merkezinde gerekli tedbirler alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda, 2018-2019 yılı eğitim-öğretim döneminde ülke genelinde polis sorumluluk bölgesindeki okullar ve okul çevrelerinin sosyal, ekonomik ve siyasal yapıları göz önünde bulundurularak terör, asayiş, narkotik, trafik vb. konularda analizleri yapılarak, okulların 4 guruba ayrıldığı bildirildi.

Bu gruplardan, birinci ve ikinci öncelik dereceli 68 okula görevlendirilen "Okul Kolluk Görevlileri" sorumlu oldukları okullarda sabit görev yapacakları, üçüncü, dördüncü ve diğer öncelik dereceli 257 okulda ise "Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlileri" öncelik derecelerine göre haftada bir, 15 günde bir ve ayda bir olmak üzere görüşme yapacakları kaydedildi.

Okul Kolluk Görevlileri ve Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlileri bugün okullarda görev alarak, çocukların yüksek yararının anlatıldığı 30 bin 000 adet el broşürünü çocuklar ve ailelerine dağıtıldı.