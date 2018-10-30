Antalya'da Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı Başlıyor. Basın İlan Kurumu (BİK) Antalya Şube Müdürlüğü, İŞKUR Antalya İl Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi ortaklığıyla Antalya'da gerçekleştirilecek olan Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam programının protokolü Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde imzalandı.

Toplantıda BİK Şube Müdürü Nedim Engin, İŞKUR İl Antalya İl Müdürü Veli Tekkanat, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Ayşad Güdekli, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkan Yardımcısı Dr.Öğr.Üyesi Murad Karaduman ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Cafer Eser hazır bulundu.

Doç.Dr. Ayşad Güdekli Antalya'nın üç değerli kurumunun işbirliğiyle hazırlanan programın özellikle iletişim fakültesi mezunları açısından önemine değindi ve sektördeki istihdam sorunlarına vurgu yaparak programın sektöre taze kan getireceğini ifade etti.

Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı'nın eğitim içeriklerini hazırlayan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkan Yardımcısı Dr.Öğr.Üyesi Murad Karaduman ise yeni medyadaki gelişmelere paralel olarak dinamik bir eğitim programı hazırlandığını söyledi.

Gazeteci adaylarının, temel gazetecilik derslerinin yanı sıra Dijital Gazetecilik, İnternet Gazeteciliği, Sosyal Medya, Web Tasarımı ve Grafik Animasyon konularında da destekleyici eğitim alacağını belirten Karaduman, “Eğitim programı titizlikle hazırlandı. Yeni medyanın tüm dinamiklerini göz önünde tutarak hazırladığımız bu programda, gazeteci adaylarını sektöre uğurlarken son gelişmeleri de özümseyerek eksiksiz bir eğitim almalarını öngörüyoruz. İyi gazeteciye her zaman ihtiyaç var. Dijitalleşmeye ayak uyduranlar her ise zaman bir adım öne geçiyor. Bizim amacımız da bunu sağlamak” diye konuştu.

Basın İlan Kurumu ve İŞKUR işbirliği ile hazırlanan eğitim programı Kasım ayında Antalya Kültür Sanat Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Üniversitelerin İletişim, Hukuk, İİB, Sağlık ve Sosyal Bilimler Fakültelerinden mezun olanlar veya bu fakültelerin son sınıflarında okuyanların katılabileceği programın başvuruları 30 Ekim-7 Kasım 2018 tarihleri arasında www.yeninesilgazetecilik.com sitesinden yapılacak. İŞKUR'un İşbaşı Eğitim Programı kapsamında, eğitimlerini bitiren katılımcılara Antalya'da yer alan basın işletmelerinde çalışma imkânı sağlanacak.

Kurumun www.yeninesilgazetecilik.com internet sitesindeki formu doldurarak başvuru yapan adaylar, 8 Kasım 2018 tarihinde saat 10.00'da Antalya Kültür Sanat hizmet binasında mülakata alınacak. Mülakat sonuçları aynı sitede ilan edilecek ve katılımcılara mail yoluyla bildirilecek.

Veri haberciliği, istihbarat haberciliği, kültür-sanat haberciliği, televizyon haberciliği, politika haberciliği, dijital habercilik, röportaj teknikleri vb. başlıklardan oluşan dersler, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenleri ve alanında uzman gazeteciler tarafından verilecek.

İlgili şartları taşıyan bütün gazeteci adaylarına açık olan programın ilan ve başvuru takvimi şöyle:Son başvuru tarihi: 07.11.2018, Mülakat tarihi: 08.11.2018 – Saat: 10.00- Antalya Kültür Sanat Hizmet Binası, Mülakat sonuçları: 10.11.2018, Eğitim tarihleri: 12- 30 Kasım 2018 (3 Hafta)