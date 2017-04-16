Antalya’da yerleşik yabancılar sandık başına gitti

İlçede yaşayan yaklaşık 40 bin yerleşik yabancıdan oy kullanma hakkına sahip yaklaşık bin yerleşik yabancı oylarını kullandı. Mahmutlar Mahallesi’nde bulunan 50. Yıl Keşoğlu İlköğretim Okuluna gelerek oy kullanabilen yaklaşık 270 yerleşik yabancı sandığa gelerek seçimlerini yaptı.

“Türkiye için sadığa gittik"

Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere konuşan Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, “Bugün çok önemli bir gün. Türk vatandaşı Ruslar da bugün oy kullanıyor. Bizde oy kullandık. En önemlisi Türkiye’nin iç problemi olmaması lazım. İç problemler olduğunda zayıflıyoruz ve düşmanlar saldırıyor. Biz bugün oy kullandık, güçlü Türkiye için bir sistem olsun diye. Üçüncü ülkeler bize karışmasın, Rus Türkiye ilişkilerine karışmasın” dedi

“Cumhuriyete hayırlı olsun”

Diğer bir oy kullanan Rus uyruklu Güzel Baycan da, oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirterek ülkeye ve cumhuriyete hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top ise demokratik bir ortamda oylamanın gerçekleştiğini belirterek şunları söyledi:

“Mahallemizde 19 bin 300 seçmen oy kullanıyor. Katılım çok yüksek. Başta Rus olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti kimliği olan yabancı vatandaşlar da burada oy kullanıyor. Çok demokratik. Ülkemize hayırlı olsun. 200’ün üstünde oy kullanan var.”