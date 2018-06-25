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25 Haziran 2018 11:52

Antalya’da yerleşik yabancılara Türkçe kursu

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin kentte yerleşik yabancılara yönelik Türkçe kursunda, 4’üncü dönem öğrencileri, hafta sonu yazılı ve sözle sınavda ter döktü.

Antalya’da yerleşik yabancılara Türkçe kursu

25 Haziran 2018 11:52

Sınavı başarıyla geçen 30 kursiyer Türkçe dil sertifikasını aldı.


İstanbul ve Ankara’nın ardından Türkiye’de en çok yabancı uyruklunun yaşadığı Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi yerleşik yabancılar için başlattığı Türkçe kursunda 4’üncü dönem sona erdi.


Ruslar başta olmak üzere Çin, Suriye, İran, Ukrayna, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan vatandaşlarının katıldığı kurs programında yazılı ve sözlü sınavlar hafta sonu yapıldı. Muratpaşa Belediyesi’nin Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi’yle birlikte düzenlendiği kursun ardından yapılan sınavlarda 50 ortalama başarısı gösteren 30 kursiyer sertifikalarını aldı.


Sertifika almaya hak kazanan komşularını kutlayan Başkan Uysal, “Muratpaşa’da çok kültürlü bir yaşam gündelik hayatın bir parçası. Bu çok kültürlülüğü sahiplenip şehrin yerel yönetimi olarak onlara dilimizi öğretiyoruz. Şehir hayatından onlarla daha fazla kaynaşıyoruz” diye konuştu.




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