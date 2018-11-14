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Antalya'da yerleşim alanlarını tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde akşam saatlerinde çıkan ve büyük bölümü zeytinlik olmak üzere 10 hektarın üzerinde alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde akşam saatlerinde çıkan ve büyük bölümü zeytinlik olmak üzere 10 hektarın üzerinde alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı. Bölgede bazı evler güvenlik amacıyla boşaltıldı. Yangından Karaöz Mahallesi'nde bazı bölgeler de etkilenirken meyve ağaçları ve ekili alanlar zarar gördü. Yangın sırasında alevlere en yakın evde yaşayan yaşlı karı-koca evlerinden ayrılmamak için uzun süre jandarmaya direndi. Yaşlı karı-koca güçlükle ikna edilebildi


Alevler dört mahalleyi tehdit etti


Aksaz Mahallesi'nde bir at çiftliğinin bulunduğu alanın yakınlarından akşam saatlerinde başlayan orman yangını, şiddetli esen rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yayıldı. Aksaz Mahallesi'nin yanı sıra Karaöz, Seydiler, Doğançam ve Kurtlar mahallelerini tehdit etmeye başlayan yangın, ekiplerin cansiperane çalışmaları ve rüzgarın da etkisini kaybetmesiyle kontrol altına alındı.


Aksaz Mahallesi'nde rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine yaklaşan yangın, bazı evlerin tahliye edilmesine neden oldu. Jandarma ekipleri köylüleri yangının bulunduğu bölgedeki evleri boşaltmaları için uyardı. Yangına Manavgat Orman İşletmesine ait çok sayıda arazöz, iş makinesi, ilk müdahale araçları, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ilk müdahale araçları, su tankerleri, Manavgat Belediyesine ait su tankerleri ve iş makineleri müdahalede bulundu.


Zeytinlikler kül oldu


Yangın, Akdam ve Karalar mevkiindeki ormanlık alanın yanı sıra, çok sayıda zeytin ağacını da küle çevirdi. Mahalle sakinlerinin endişeli bekleyişleri yangının kontrol altına alınmasıyla son bulurken, mahalle girişinde her ihtimale karşı ambulans ve sağlık ekibi bekletildi.


Yangın sırasında alevlere en yakın evde yaşayan yaşlı karı-koca evlerinden ayrılmamak için uzun süre jandarmaya direndi. Jandarma ekipleri, yaşlı karı-kocayı güçlükle ikna ederek evlerinden uzaklaştırdı. Evlerinden ayrılan bazı vatandaşların köyün girişinde bulunan minibüs durağında alevlerin kontrol altına alınmasını bekledi.

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