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23 Aralık 2016 16:23

Antalya’da yıldırım düşen dükkan harabeye döndü

Antalya’da yıldırım düşen dükkan harabeye döndü

23 Aralık 2016 16:23

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kasap dükkanına yıldırım düştü. Dükkan savaş alanına dönerken olay sırasında kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.
Edinilen bilgiye göre, dün gece şiddetli yağışın devam ettiği sırada Sarılar Mahallesi Şelale Caddesi üzerinde bulunan Deniz Kasap isimli iş yerinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etmesine rağmen iş yeri büyük çapta hasar gördü.
Olayın dün gece saat 23.45 sıralarında meydana geldiğini belirten iş yeri sahibi Mehmet Kuşçu, 24.00 sıralarında kendisinin de geldiğini, geldiğinde itfaiyenin yangına müdahale etmekte olduğunu belirterek "Maalesef tüm çabalara rağmen iş yerimiz yandı. Komşularımız, yıldırım sesiyle birlikte patlama meydana geldiğini ardından da iş yerinin cam ve kapısının patladığını ve alevler yükselmeye başladığını belirttiler. İş yerimizin arka bölümünde bulunan elektrik panosu tamamen yok olmuş durumda. Yangın çatıyı tamamen etkilemiş. Arka kısımdaki malzemeler yanmış. Soğuk hava depomuzda bulunan yeni kesilmiş bütün haldeki hayvanlar adeta pişmiş gibi duruyor. Soğuk hava deposu da kullanılamaz halde. Yine de mala gelsin cana gelmesin buna da şükür demekten başka elimizden bir şey gelmiyor. İtfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri gerekli incelemelerini yaptılar" dedi.



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