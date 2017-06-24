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24 Haziran 2017 18:17

Antalya’da Yoga Festivali başladı

Uluslararası Yoga Federasyonu tarafından 24-27 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan “Yoga Festivali” Antalya’da başladı.

Antalya’da Yoga Festivali başladı

24 Haziran 2017 18:17


24-27 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Yoga Festivali Antalya’da başladı. Yoga festivalinde aralarında ABD, Rusya, Almanya ve Türkiye’den yaklaşık 500 katılımcı yer aldı. Festivalin ev sahipliğini ise Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf yaparken, 5 yıldızlı bir otelde açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Hindistan Büyükelçiliği ise adına Daire Başkanı Mohal Lal katıldı. Yoğa Federasyon Başkanı Manaf ile Lal birlikte festivalin temsili açılış kurdelesini kesti.



“Yoganın temel hareketleri gösterildi”


Festivalin açılışı renkli görüntülere sahne olurken Manaf, davetlilerle yakından ilgilendi. Açılış kurdelesinin kesiminden sonra ise, yoga öğrencilerinin gerçekleştirdiği dans gösterisi katılımcıların büyük ilgisini çekti. 6 dansçı, sahnede yoga figürleriyle süslenen koreografiyi sergiledi. Dans gösterisinin ardından yoganın temel hareketlerinin yer aldığı yoga gösterisi yapıldı. Pratik uygulama, muladhara (kök) çakra çalışması ve özgüvenin geliştirilmesi çalışmaları da yapılırken, daha sonra katılımcılar yoganın temel hareketlerini uygulamaya geçti.


Sloganlarının ’Yıl boyu festival, yıl boyu yoga’ olduğunu söyleyen Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf, "Dünyada bir ilke imza atıyoruz. Yılın 1 ayı değil, her ay festival düzenliyoruz. Bu festival özeldir. Uluslararası yoga günün ithaf edilmiştir. Festival sırasında uluslararası yoga yarışması düzenlenecek. Yoga’nın sağlığa büyük etkisi var. Dört gün boyunca çeşitli çalışmalar uygulayacağız. Çakralar ve vücuttaki enerji merkezleri ile ilgili çalışmalar yapacağız" dedi.




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