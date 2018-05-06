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06 Mayıs 2018 13:10

Antalya’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı (2)

Antalya’nın Aksu ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu anne ile oğlu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Antalya’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı (2)

06 Mayıs 2018 13:10


Edinilen bilgiye göre, Antalya-Isparta karayolu Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi’nde İsmail Kuşçu yönetimindeki 35 PK 784 plakalı yolcu otobüsü ile Turhan Avşar’ın kullandığı 32 E 6001 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlara, Cavit Onur yönetimindeki 34 ABJ 993 plakalı minibüs çarptı. Kazada Turhan Avşar yaralanırken, otomobilde sıkışan eşi Ayşe ile oğlu Harun Avşar hayatını kaybetti. Minibüs şoförü Cavit Onur ile 2 yolcu da yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Turhan Avşar ile minibüs şoförü Cavit Onur ve 2 yolcu, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.


Antalya-Isparta karayolu yaklaşık 1 saat tek şeritten işlerken, anne ve oğlunun cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna sevk edildi.




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