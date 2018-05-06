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06 Mayıs 2018 12:40

Antalya’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Antalya’nın Aksu ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu anne ile oğlu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Antalya’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

06 Mayıs 2018 12:40


Edinilen bilgiye göre, Antalya-Isparta karayolu Aksu’nun Karaöz Mahallesi’nde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Ayşe Avşar ile oğlu Harun Avşar araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Antalya-Isparta karayolu yaklaşık 1 saat tek şeritten işlerken, anne ve oğlunun cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna sevk edildi.




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