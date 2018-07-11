İki gün önce KL08 hattında Sarısu’dan Lara’ya seyir halinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi özel halk otobüsü şoförü 53 yaşındaki Aydın Usta’nın aracına binen bir yolcu güzergahtaki durakları sordu. Şoförün "Durak vardır ama bilmiyorum durak harici indiremem" demesi üzerine yolcu "Ağabey sen bu hatta çalışmıyor musun?" cevabını verdi. Şoför "Ağabey ben bu hatta çalışıyorum ama şu anda travma geçiriyorum gözünü seveyim sordun durdun ya" dedi. Şoför, soru sormaya devam eden yolcuya, yolculuk esnasında şoförün meşgul edilmemesi gerektiğini söyleyerek tepki gösterdi. "O zaman yapma bu işi" diyen yolcu, "ben sana insan gibi soru soruyorum" dedi. Bir kez daha yolcunun meşgul etmemesi gerektiğini söyleyen şoför, "21 senedir yapıyorum bu işi" deyince yolcu küfürler ederek otobüsün arkasından gelip direksiyon başındaki şoförü yumruklarla darp etmeye başladı. Kaşı açılan, yüzü çizilen ve ayağından yaralanan Usta, yolcudan şikayetçi oldu. Hastanede tedavi olan Aydın Usta’nın kaşına 4 dikiş atıldı ve bir haftalık rapor verildi.

"Yumruğun nereden geldiğini anlamadım"

Şoförlük hayatı boyunca ilk kez darp edildiğini kaydeden Aydın Usta, yolcunun sürekli kendisini meşgul ederek adres sorduğunu, "bilmiyorum" demesine rağmen sorularına devam ettiğini aktardı. Usta, "Erkek yolcu yine adres sordu, ben de durak harici yolcu indiremeyeceğimi söyledim. Başımın üzerindeki yazıyı gösterdim. Bunun ardından hakaret etti ve otobüsün arkasına doğru gitti. Bir süre sonra söylenerek geldi ve otobüs hareket halindeyken yumruk atmaya başladı. Geldiğini hiç görmedim. Yumruğun nereden ne zaman geldiğini anlamadım" dedi.

"Kaşa 4, dudağa 3 dikiş"

Yüzünde, başında çizik ve kaşında 4 dikiş olduğunu ifade eden Aydın Usta, "Dudağımın üstünde 3 dikiş var. Kafamda, belimde ağrılar var. Seyir halinde saldırdı, bu olamaz. Araç refüje çarpmasa, yolcu bana yardım etmese imdat düğmesine basmasam araç ya yan yatacak, ya karşı yola geçecek. 30 kilometre bir hızımız vardı. Şuanda istirahatteyim. Konunun takipçisi olacağım. Araçta yolcular var, bunların sorumluluğu bizde. Saldıran gelse özür dilese belki kabul ederim ama şikayetimden vazgeçmem" diye konuştu.

"Hukuksal mücadeleyi vereceğiz"

Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, şoförü darp eden yolcu hakkında suç duyurusuna bulunduklarını kaydetti.

Antalya’da en modern ve güvenli araçlarla hizmet verdiklerinin altını çizen Arslan, "Bu olayı tasvip etmiyoruz. Hem şoförün hem yolcunun hatası olabilir. Ama konunun hakarete ve darp olayına kadar gitmesini kabul edemeyiz. Araçların içinde şikayet hatlarımız var. Eğer o yolcu böyle bir hareket yerine şikayetini yapsaydı biz zaten gereken idari cezayı uygulardık. Şoförlerin hatası varsa 7 ile 15 gün arasında ceza verebiliyoruz. Bu konunun sonuna kadar hukuksal mücadelesini vereceğiz. Şüpheli hakkında bir gelişme olmadı, bekliyoruz" dedi.