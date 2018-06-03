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03 Haziran 2018 13:22

Antalya’da yoldan çıkan tırdaki borular çilek tarlasına düştü

Manavgat-Alanya D 400 karayolunda yoldan çıkan tırda yüklü su boruları çilek tarlasına devrildi.

Antalya’da yoldan çıkan tırdaki borular çilek tarlasına düştü

03 Haziran 2018 13:22


Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Eyüp Cellek’in kullandığı 34 EK 9451 plaka, 72 KD 532 dorse plakalı tır, Manavgat’a 5 kilometre mesafede yoldan çıktı. Yol kenarında durabilen tırdaki su boruları, çilek tarlasına devrilerek zarar verdi. İskenderun’dan Antalya’ya içmesuyu borusu götüren tırın lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıktığı öğrenildi.


Tarladaki çilekleri zarar gören Tahir Uzun, toplama yolun acilen yapılması gerektiğini, aksi taktirde kazaların devam edeceğini dile getirdi.




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