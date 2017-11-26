Antalya’da yürekleri yakan ölüm

Kazada küçük Özgü İzem hayatını kaybederken, babaannesi ağır yaralandı. Evin tek çocuğu olduğu öğrenilen Özgü’nün, tüp bebek yöntemiyle dünyaya geldiği öğrenildi.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Işıklar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 gün önce Balıkesir Ayvalık’tan torununu özlediği için Antalya’ya gelen babaanne Gülşen Ekinak (63) ile birlikte gündüz saatlerinde gezmeye çıkan 8 yaşındaki Özgü İzem Ahırlı akşam saatlerinde Işıklar Caddesi üzerinden eve dönüşe geçti. Babaanne ve torun eski öğretmenlerevinin önündeki kavşak yakınındaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada tek şeritli olan yoldan gelen İ.Y. (37) idaresindeki 15 AC 006 plakalı araç babaanne ile küçük torununa çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük kız ve babaanne yola savruldu. Şokta olan sürücü ise iddialara göre aracından inip küçük kızı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Bu sırada çevredekiler durumu sağlık ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan babaanne Gülşen Ekinak’ı özel bir hastaneye kaldırdı. Ekinak’ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 8 yaşındaki Özgü İzem ise hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası bölgede çalışma başlatan polis ekipleri sürücü İ.Y.’yi gözaltına aldı.

Tüp bebekle dünyaya gelmişti, evin tek çocuğuydu

Öte yandan, Ferhat ve Semra Ahırlı çiftinin tek çocuğu olduğu öğrenilen Özgü’nün, ailesinin yıllardır çocuk yapmak için tedavi gördüğü ve küçük kızın 2009 yılında tüp bebek yöntemiyle dünyaya geldiği öğrenildi.

“Saatlerce bekledim gelmediler”

Otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp morguna kaldırılan Özgü İzem Ahırlı’nın cenazesini almaya baba Ferhat Ahırlı ve yakınları geldi. Yakınları tarafından teselli edilen baba Ahırlı, sinir krizleri geçirdi. O anları gözyaşları içerisinde anlatan acılı baba Ferhat Ahırlı, “Annemle çarşıya gitmişlerdi. Ben onlara beni arayın sizi alayım demiştim. Arıyorum annemi telefonuna ulaşılamıyor. Saatlerce bekledim gelmediler. Karakolu gidecektim, tam o dakikalarda polisler bizi aradı ama konuyu demediler” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Özgü’nün eniştesi Haluk Kırılmaz, “Babaannesi ile birlikte yoldan geçerken araba çarpmış. Özgü bizim gözbebeğimizdi. Anne babası çocuk yapamamıştı. 10 yıl hastane hastane gezdiler. 10 yıldan sonra çocuk oldu. Bir daha başka çocuk da olmadı. Anne babası için bugün felaket oldu. 2. sınıfa gidiyordu. Melek gibi bir çocuktu” diye konuştu

Adli tıp morgundan cenazesi alınan küçük kızın, Güzeloba Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.