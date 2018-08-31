Antalya’da zabıt katibini öldüren zanlı yakalandı

21 suç kaydı bulunan şüphelinin cezaevinden de firar ettiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, 20 Temmuz 2017 günü Gazipaşa ilçesi Hasdere Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Abdest almak için dereye inen vatandaşlar, köprünün ayağının dibinde erkek cesedi gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Göğsünden av tüfeği ile tek kurşunla vurulan kişinin, 50 yaşındaki Çetin Okatan olduğu belirlendi.

Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen jandarma, Çetin Okatan’ın Gazipaşa’ya bir arkadaşıyla birlikte geldiğini ve en son bir marketten birlikte alışveriş yaptıklarını tespit etti. Jandarma Okatan’a ait araçla ortadan kaybolduğu belirlenen arkadaşının bulunması için çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri Alanya Adliyesi’nde uzun yıllar zabıt katibi olarak görev yapan ve kısa süre önce emekli olan Çetin Okatan’ı öldürdüğü iddia edilen kişinin 31 yaşındaki F.C. olduğunu belirledi. Jandarmanın yaptığı istihbarat çalışmasında Çetin Okatan ve F.C.’nin bir süre önce Alanya İlçesi’ne bağlı Mahmutlar Mahallesi’nde gayrimenkul satın aldığı öne sürüldü.

Okatan’ın üzerine kayıtlı gayrimenkulden F.C.’nin hak istediği ve taraflar arasında bu nedenle çıkan tartışma sonrası cinayetin işlendiği iddia edildi. Olay sonrası aniden ortadan kaybolan F.C. ilgili gelen istihbaratı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Muratpaşa ilçesi’nde bir otelde kaldığını tespit etti. Müşteri gibi otele yerleşen ekipler, cinayet zanlısı F.C’yi kıskıvrak yakaladı. Emniyette susma hakkını kullanan F.C. daha sonra adliyeye sevk edildi