Antalya’da zabıtadan scooter, mypet, ginger operasyonu

Operasyonda çok sayıda gingera el konulurken turistlerin şaşkınlığı yüzlerinden okundu. Bir seyyar satıcının tarlada otlar içerisine attığı araçlar ise zabıta ekipleri tarafından bulunarak el konuldu.

Antalya’nın Aksu ilçesinde 5 yıldızlı otelleri ile ünlü turizm bölgesi Kundu ve Kemerağzı’nda turistlerin yaya trafiğini tehlikeye atan scooter, mypet ya da ginger gibi 3 tekerlekli elektrikli akülü araçları genellikle otellerin önünde turistlere kiralayanlara yönelik Aksu Belediyesine bağlı zabıta ekipleri tarafından gece operasyon yapıldı. Gece geç saatlerde yapılan operasyona herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de destek verdi. Zabıta ekipleri çok sayıda akülü araca el koydu. Kullanılması yasak olan akülü araçları kiralayan ve kullanırken ellerinden alınan bazı turistler ise şaşkınlık yaşadı. Bazı araç sahipleri ise zabıta ekiplerine dirense de araçlarının el konulmasının önüne geçemedi.

Zabıta otlarına arasında araç aradı

Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı durumlara ise polis ekipleri müdahale ederek, gerginlik çıkaran şahısları uzaklaştırdı. Operasyon kapsamında cadde üzerinde seyyar satıcılık yapan şahısların da mallarına el konuldu. Zabıtanın geldiğini gören bazı seyyar satıcılar, koşarak kaçtı. Bir seyyar satıcı ise sattığı araçları yüksek ot bulunan araziye attı. Şahsı takip eden zabıta ekipleri atılan kaçak ürünleri arayarak buldu ve el koydu. Yaklaşık 4 saat süren operasyonda 15’e yakın akülü araca el konuldu. El konulan araçlar önce ilçe emniyet müdürlüğü bahçesinde toplandı daha sonra ise trafik ekipleri tarafından otoparka çekildi.