İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da zincirleme kaza: 1 turist yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde tur otobüslerinin karıştığı zincirleme kazada 1 turist yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde tur otobüslerinin karıştığı zincirleme kazada 1 turist yaralandı.


Kaza, Serik ilçesi Antalya–Serik karayolu Cumalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 LTH 86 plakalı tur midibüsü, 07 AAN 050 plakalı tur midibüsü, 07 YOL 30 plakalı kamyonet ile 07 C 60078 plakalı minibüsün karıştığı zincirleme kazada 07 LTH 86 plakalı tur midibüsünde bulunan turistlerden biri hafif yaralandı. Yaralı turistin olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavisi yapılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazaya karışan midibüslerde Antalya'ya tatil için gelen ve havalimanından alınarak otellerine transferi yapılan 35 turistin bulunduğu bildirildi. Olayda panik yaşayan turistler, olay yerine gelen başka araçlarla otellerine götürüldü.


Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.