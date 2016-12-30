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30 Aralık 2016 13:30

Antalya’da zincirleme trafik kazası

Antalya’da zincirleme trafik kazası

30 Aralık 2016 13:30

Antalya’nın Alanya ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Alanya’da dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalanırken, kısa süreli dolu yağışından dolayı kayganlaşan yollar nedeniyle de Kestel Mahallesi D-400 karayolu üzerinde kazalar meydana geldi. Kaygan zeminde 8 aracın birbirine girdiği kazada yaralanan olmazken, jandarma ekipleri güvenlik tedbiri aldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.
Kentte hava sıcaklığı 9 dereceye kadar düşerken Alanya Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçeye metrekareye 46 kilogram yağış düştüğünü belirtti.



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