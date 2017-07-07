Antalya’daki çalılık yangını: 5 ev boşaltıldı

Edinilen bilgiye göre, saat 11.25 sıralarında Kepez’in Varsak Altıayak Mahallesinde ki çalılık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede Gaziler Mahallesine doğru ilerleyerek farklı noktalara yayıldı. İlk olarak mahalle ve polis ekipleri yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Polisler ve vatandaşlar ellerindeki çalı parçalarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Yaklaşık 3 kilometrelik alanda etkilin olan yangın nedeniyle 5 ev boşaltıldı. Yangına, 1 uçak, 2 helikopter, orman bölge müdürlüğüne ait arazözler, 20 itfaiye aracı, iş makinaları ve toplumsal olaylarda kullanılan Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA’lar ile müdahale edildi. Yangın bölgesine İl Emniyet müdürü Celal Uzunkaya, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü söndürme çalışmalarını takip etti.

Bölgede açıklamalarda bulunan Emniyet Müdürü Uzunkaya, yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Uzunkaya, “Yangın ihbarı saat 11.25 gibi geldi. İhbar geldikten sonra tüm ekipler olay yerine gelerek söndürme çalışmalarına başladı. Yaklaşık 3 kilometrelik alanda yangın meydana geldi. Yangın şuan kontrol altına alınmış durumda. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Soğutma çalışmalarının ardından telef olan hayvan ve zarar gören alanın tespiti yapılacak” dedi.