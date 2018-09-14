Antalya'daki cinayet ve intihar güvenlik kamerasında

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde tartıştığı hastane çalışanını av tüfeğiyle başından vurup öldürdükten sonra aynı tüfekle kafasına ateş ederek intihara kalkışarak ağır yalanan şahıs da hayatını kaybetti. Olay anıysa güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay saat 17.30 sıralarında Korkuteli Devlet Hastanesi Acil Servisi'nin karşısındaki marketin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 F 8478 plakalı otomobille marketin önüne gelen İsmail Yılmaz (44), hastanede çalışan Emrah Ünal (37) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Yılmaz, aracının bagajındaki av tüfeğini alarak Emrah Ünal'ın başına ateş etti. İsmail Yılmaz, daha sonra aynı tüfekle kendi kafasına da ateş edip intihara kalkıştı. Silah sesinin ardından hastaneden olay yerine gelen sağlık ekipleri Ünal ile Yılmaz'ı Acil Servis'e nakletti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede güvenliği sağladı. Hastaneye kaldırılan Emrah Ünal yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, intihara kalkışan İsmail Yılmaz ise ilk müdahalenin ardından ağır yaralı halde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yılmaz da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Polis şeritle kapattığı olay yerinde bulunan av tüfeğini incelemeye alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Beyaz bir otomobilden inen İsmail Yılmaz'ın, aracın bagajından aldığı tüfekle Emrah Ünal'ın yanına gittiği ve tek el ateş ettiği görülüyor. Yere yığılan Ünal'ın bu sırada yanında olan bir kişi de ateş edilmesinin ardından kaçtığı gözlenirken, İsmail Yılmaz'ın tüfeği kendini doğrulttuğu sırada kendi otomobilin içerisinden bir kişinin uyarıda bulunduğu da kameralara yansıyor. Uyarıya aldırış etmeyen Yılmaz, başına dayadığı tüfeğini ikinci kez ateşleyerek kendi canına da kıyıyor.