Antalya'daki cinayette 1 gözaltı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişinin otomobilde silahla öldürülmesi olayıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Kepez'in Varsak Karşıyaka Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde ağaca çarpan otomobilde bir kişinin hareketsiz durduğunu görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, araçtaki Ömer Atçı'nın (48) göğsünden silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Atçı'nın silahla öldürülmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden zanlının Y.H. (75) olduğunu tespit eden polis, şüpheliyi düzenlenen operasyonla evinde gözaltına aldı. Y.H'nin gayrimenkul satışından kaynaklanan alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma sonrasında Atçı'yı vurduğu iddia edildi.