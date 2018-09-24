Antalya'daki cinayette tutuklama

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişinin otomobilde silahla öldürülmesi olayıyla ilgili bir yaşlı adam tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Cumartesi günü öğle saatlerinde Kepez'in Varsak Karşıyaka Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde ağaca çarpan otomobilde bir kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, araçtaki Ömer Atçı'nın (48) göğsünden silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etmişti. Atçı'nın silahla öldürülmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden zanlının Y.H. (75) olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi Muratpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonla evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.H. adliyeye sevk edildi. Y.H. adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Y.H.'nin gayrimenkul satışından kaynaklanan alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonrasında Ömer Atçı'yı vurduğu iddia edildi.