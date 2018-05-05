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05 Mayıs 2018 15:07

Antalya’daki döviz bürosu soygunu

Antalya’da döviz bürosundan 25 bin lira ve 8 bin euro gasp eden iki şüpheliyi arama çalışmaları devam ederken, çalışan ifade vermek üzere emniyete götürüldü.

Antalya’daki döviz bürosu soygunu

05 Mayıs 2018 15:07


Antalya’nın Aksu ilçesi Kundu oteller bölgesindeki bir döviz bürosuna saat 09.00 sıralarında gelen spor giyimli silahlı ve kar maskeli 2 erkek şüpheli, çalışan Safiye G.’yi silah göstermek suretiyle etkisiz hale getirip ellerini kelepçeledi ve yere yatırdı. Şüpheliler kasadaki 25 bin lirayı ve 8 bin euroyu alıp, yaya olarak kaçtı.


Safiye G.’nin çığlıkları üzerine çevre esnafı hemen durumu polise bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, çalışandan şahısların eşkal bilgilerini aldı. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdür Yardımcısı İlker Ekşi’de, soygun hakkında bilgi alarak, ekiplerin koordinesini sağladı.


Safiye G.’nin ifadeleri doğrultusunda polis, şüphelilerden birinin elinde krom renkli, diğerinde siyah renk tabanca bulun spor giyimi 25-30 yaşlarındaki iki şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri şüphelilerin dokunduğu tüm bölgeler üzerinde uzun süre inceleme yaparken, Safiye G.’nin ise ifade işlerine devam etti. Bir hayli üzgün olduğu gözlemlenen Safiye G., mesai arkadaşlarının otomobiliyle ifadesine devam etmek üzere polis merkezine götürüldü. Polis yüzleri tam olarak belirlenemeyen iki şüpheliyi yakalamak için kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.




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