Antalya’daki heyelan

Ekiplerin bölgede yoğun şekilde çalışmalarına devam ederken, yarım saatte bir kontrollü olarak araçların geçişine izin veriliyor. Gündoğmuş-Manavgat karayolunun bir bölümünde toprak ve taş yığını oluşması nedeniyle dün gece boyunca yol trafiğe kapatılmıştı.

Akseki Kaymakamı ve Gündoğmuş Kaymakam Vekili Muhammed Emin Nasır, yaptığı açıklamada, heyelan nedeniyle kapanan yolun en kısa sürede yeniden açılması için ekiplerin yoğun çalıştığını, yarım saatte bir kontrollü olarak araçların geçişine müsaade edildiğini belirtti.