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29 Ağustos 2018 09:48

Antalya’daki kazada yaralanan Rus turistlerin kimlikleri belli oldu

Antalya’da Rus turistleri taşıyan tur midibüsü ile tırın karıştığı kazada yaralananların kimlikleri belli oldu.

Antalya’daki kazada yaralanan Rus turistlerin kimlikleri belli oldu

29 Ağustos 2018 09:48


Kaza bugün sabah 05.20 sıralarında Serik-Aksu D400 karayolunun Aşağı Kocayatak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Belek turizm bölgesinde bulunan otellerde tatili biten 25 turisti havalimanına götürmek üzere Antalya istikametine doğru yola çıkan Zabit Bayat (49) idaresindeki midibüse, mola vermek için sağa doğru dönüş yapacağı sırada, arkadan gelen Süleyman K. (46) yönetimindeki tır çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan tur midibüsü, hemen önündeki Ahmet Doğan (46) yönetimindeki araca çarptı. İçinde 25 Rus turistin bulunduğu tur midibüsü yol kenarındaki su kanalına düştü.


Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 15 kişi ambulanslarla bölgedeki çeşitli hastanelere götürülürken, kazayı yara almadan atlatan diğer turistler, havalimanına bölgeye gönderilen başka bir tur aracıyla gönderildi.


Öte yandan yaralı Rus turistlerin kazayı hafif yaralarla atlattıkları ve bazılarının hastanede ayakta tedavi edildiği kaydedildi. Kazada, tır ve 2 midibüs şoförünün yanı sıra, Alena Novikova (7), İrina Tyan (33), Artem Tugay (9), Alexander Movikov (56), Lev Tyan (62), Uliana Bakına (12), Alina Zubkova (19), Olga Zubkova (51), Tatiana Khen (57), Snezhana Bakına (41), Elena Temenova (38) ve Anton Temenova (11) isimli Rus turistler yaralandı.




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