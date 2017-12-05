Antalya’daki koca dehşeti

Cani koca ise emniyetteki sorgusunun ardından iki eli de sargılı şekilde adliyeye sevk edildi.

Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6703. Sokak’ta elektriği ve suyu kesik olan müstakil evde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Sedat U. (36) 3 yıldır annesi Aysen K.’nın yanında yaşayan karısı Sultan U.’nun yanına geldi. Evden erkek sesleri geldiğini duyan Sedat U., kapıyı kırıp içeri girdi. Eşi Sultan’ın yanında yarı çıplak şekilde bir erkek gören boyacı Sedat U., çılgın döndü. Gözü dönmüş koca, M.Ö.’yü(60) 5, karısı Sultan U.’yu ise 14 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Olay yerinden motosikletle uzaklaşan ve her iki elinde bıçak yarası bulunan Sedat U., Dokuma Ulus Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde yürürken polis tarafından yakalandı. Yaralılardan M.Ö. ambulansla Kepez Devlet Hastanesine, Sultan U. ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. 3 ve 5 yaşlarında iki çocuk annesi genç kadın burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

"Annenin feryatları"

Anne Aysen K., Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından kızının cansız bedenini teslim aldı. Anne Aysen K.’nın morgdaki "Babanı mı özledin kızım beni düşünmedin mi’, ‘Çocuklarınla beni kimlere emanet ettin’, ‘Genç yaşta bana evlat acısı verdin’, ’ Hastaneleri başıma yıktın’ feryatları ve gözyaşları yürekleri dağladı.

"Annesinin yanına taşınmıştı"

Acılı annenin eşi Mehmet K.’nın 8, oğlu Süleyman K.’nın 6 yıl, 9 günlük torununun ise 6 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan Sedat U.’nun, Sultan U. ile 7 yıl önce evlendiği bir süre sonra ise eşini sürekli darp ettiği ve bunun üzerine kadının 3 yıl önce çocuğunu da alıp annesi Aysen K.’nın yanına taşındığı belirtildi.

"İki eli sargılı"

Sedat U.’nun ise sabah saatlerinde ellerindeki kanamaların devam etmesi üzerinde tedavisi yaptırıldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şahıs iki eli sargılı şekilde adliyeye sevk edildi. Zanlı Sedat U., gazetecilerin karını neden öldürdün sorusuna, “Aldatmadan dolayı’ cevabını verdi.