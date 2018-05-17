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17 Mayıs 2018 09:14

Antalya’daki okul çevrelerine sıkı denetim

Antalya’da çocuk ve gençlerin olumsuz etkilenebileceği her türlü zararlı alışkanlığı önlemek için internet kafe, kahvehane, park ve bahçelerde denetim yapıldı.

Antalya’daki okul çevrelerine sıkı denetim

17 Mayıs 2018 09:14


Antalya İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocuk ve gençlerin olumsuz etkilenebileceği her türlü zararlı unsurdan uzak tutulması, güvenli şekilde eğitim-öğretimini sürdürmeleri için Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Çocuk, Narkotik, KOM, Güvenlik, Çevik Kuvvet, Toplum Destekli Polislik, Trafik ve diğer birimlere bağlı 584 personelle denetim yapıldı. Uygulama kapsamında il genelinde 252 okul çevresindeki 59 internet kafe, 11 oyun salonu (playstation), 69 kahvehane, 17 iddia bayi, 34 büfe, 10 içkili yer, 101 park ve bahçe, 217 okul servis aracı ve 77 oto denetlendi. 2 okul servis aracı ile 4 oto sürücüsüne eksiklerinden dolayı cezai işlem uygulanırken, bin 996 kişinin de GBT kaydı sorgulandı. Aranan 4 kişi gözaltına alındı.




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