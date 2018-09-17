İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'daki orman yangını devam ediyor

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Öte yandan sosyal medyada bir kişi tarafından paylaşılan görüntülerde, yangına 2 kilometre uzaklıkta çıkan yangın, vatandaşlar tarafından büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, saat 10.30 sıralarında Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi Karaöz koylar mevkiinde yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belli olmayan yangına, ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangına, yangınına 50 arazöz, 4 amfibik uçak, 7 helikopter, 6 dozer müdahale ediyor. Bölgede, evlerin ve seraların olduğu biliniyor. Öte yandan sosyal medyada vatandaşlar tarafından paylaşılan görüntülerde yangına 2 kilometre uzaklıkta çıkan başka bir yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü. Vatandaşlar arasında geçen konuşmada, “Mavi Kentte orman yangını var. Aktaş mevkiinde de yangın var. Biz burayı söndürdük. Daha sönmedi. Bakın yangın yeri nerede 2 bin metre var. Biz müdahale ettik. Duman çıkar çıkma müdahale ettik. Vatandaşlık görevimizi yaptık” dedi.


Öte yandan yangının seralara sıçradığı görüntüsü de vatandaşlar tarafından paylaşıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.