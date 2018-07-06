Antalya’daki orman yangını kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, saat 10.30 sıralarında Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alanın sarp olması nedeniyle söndürme çalışmaları, ağırlıklı olarak havadan yapıldı. Hava araçları, Oymapınar Baraj gölünden su alarak yangına müdahale etti. 6 helikopter, 1 amfibi uçak, 28 arazöz, 3 dozer, çok sayıda orman işçisi ve Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye araçları ile müdahale edilen yangın yaklaşık 3,5 saat sonra kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının karadan ve havadan sürdüğü yangında, yaklaşık 4 hektar alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.