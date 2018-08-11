Antalya’daki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve orman arazisini içine alan yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Oymapınar Mahallesi merkez mevkiinde başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı. Merkez mevkiinde yerleşim yerleri yakınından başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle tarım arazilerinden geçerek ormanlık alana ulaştı. Oymapınar Mahallesi Şırlavık ve Sokmak mevkiindeki ormanlık alanda etkili olan yangından 4 hektarı orman olmak üzere yaklaşık 10 hektar alanın etkilendiği bildirildi.

Orman yangınına Orman İşletmesine ait 4 helikopter 1 amfibik uçak, 25 arazöz, 2 dozer, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ve su tankeriyle Manavgat Belediyesine ait su tankerleri müdahale etti.

2 saatte kontrol altına alınabildi

Yaklaşık 2 saat süren ve korku dolu anların yaşanmasına neden olan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangın söndürme çalışmalarını yakından takip eden Oymapınar Mahalle Muhtarı Kemal Öz, yangının merkez mahallede yerleşim yerlerine yakın bir bölgeden başladığını belirterek, “Allah’tan can kaybı yaşanmadı. Rüzgarın şiddetiyle tarım arazilerinden geçerek Şırlavık ve Sokmak mevkiinde bulunan ormanlık alana geçti. Tahminime göre binin üzerinde zeytin ağacı yandı” dedi.