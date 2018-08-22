Antalya’daki orman yangını kontrol altına alındı

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaklaşık yarım hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Saat 14.30 sıralarında Akseki Cemerler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yerleşim bölgelerine yaklaşık 700 metre uzaklıkta çıkan yangına, itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, yarım hektar ormanlık alanın zarar gördüğü kaydedildi.