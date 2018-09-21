Antalya'daki orman yangını ucuz atlatıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinin Sorgun Çamlığı'nda çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken, 2 dönüm ormanlık ve 1 dönüm kamışlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Sorgun Mahallesi Titreyengöl yolu üzerinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangından yükselen alevler ve dumanlar Manavgat'ın her noktasından görülürken Titreyengöl'deki otellerde tatil yapan turistler de yangının meydana geldiği yere gelerek yangın söndürme çalışmalarını izledi.

Yangın, Orman İşletmesine ait 1 helikopter, 3 arazöz, 3 su tankeri, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 5 tanker arazöz, Manavgat Belediyesine ait 3 tanker ve 2 iş makinesinin müdahalesi sonucunda kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında 2 dönüm ormanlık alan ile 1 dönüm kamışlık alanın zarar gördüğü bildirildi.