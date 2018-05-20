Diğer
Kategoriler
20 Mayıs 2018 17:08

Antalya’daki orman yangınında 2 hektar kül oldu

Antalya’nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Antalya’daki orman yangınında 2 hektar kül oldu

20 Mayıs 2018 17:08

Yangında 2 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.


Aksu Çalkaya Mahallesi’ndeki ormanlık alanda belirlenemeyen bir sebepten dolayı öğlen 15.00 sıralarında çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Çevredeki ev ve iş yerlerine sirayet etmesi söz konusu olan yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 5 arazöz, 2 iş makinesi, 1 helikopter ile 1 su tankeri müdahalede bulunarak, yaklaşık 1,5 saatlik bir çalışmanın ardından alevler kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.


Öte yandan, araç trafiğine kapatılan Milli Egemenlik Caddesi tekrar trafiğe açılırken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç