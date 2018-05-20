Antalya’daki orman yangınında 2 hektar kül oldu

Yangında 2 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Aksu Çalkaya Mahallesi’ndeki ormanlık alanda belirlenemeyen bir sebepten dolayı öğlen 15.00 sıralarında çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Çevredeki ev ve iş yerlerine sirayet etmesi söz konusu olan yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 5 arazöz, 2 iş makinesi, 1 helikopter ile 1 su tankeri müdahalede bulunarak, yaklaşık 1,5 saatlik bir çalışmanın ardından alevler kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Öte yandan, araç trafiğine kapatılan Milli Egemenlik Caddesi tekrar trafiğe açılırken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.