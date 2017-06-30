Antalya’daki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Gündüz saatlerinde 6 helikopter, 5 uçakla havadan müdahalede bulunulan yangına akşam ise sadece karadan söndürme çalışmalarıyla devam ediliyor. Köylere yakın bölgede çıkan yangında 100’e yakın ev boşaltılırken, 7 orman, 4 itfaiye eri ve 1 vatandaş olmak üzere 12 kişi yaralandı.

Alanyaya’nın Sapadere Kanyonu mevkiinde bugün saat 10.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları akşam saatlerinde de devam ediyor. İki ayrı bölgede çıkan ve etraftaki köyleri tehdit eden yangında şuana kadar 50 hektara yakın alanın yandığı öğrenildi. Gündüz saatlerinde 6 helikopter, 5 uçakla havadan ve karadan yürütülen söndürme çalışmaları, havanın kararmasıyla sadece karadan yürütülmeye başlandı. Bölgeye çevre illerden sevk edilen arazözlerle yangının diğer bölgelere sıçramaması için güvenlik şeritleri oluşturuldu.

100’e yakın ev boşaltıldı, 12 kişi yaralandı

İki ayrı noktada devam eden yangında 100’e yakın ev boşaltılırken, 7 orman, 4 itfaiye eri ve 1 vatandaş yangında yaralandı. Bölgede hazır bulunan ambulanslardaki sağlık görevlileri yaralılara müdahalede bulundu. Yangında ormanda bulunan birçok hayvan da ölürken, evlerinden tahliye edilen bölge halkı yangının tamamen söndürülmesi için endişeli bekleyişini sürdürüyor. İtfaiye erleri yangının başka noktalara sıçrama ihtimaline karşı zaman zaman yangına yakın temasta bulunuyor.

“Alanya-Gazipaşa sınırına önlem alındı”

Yangınla ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, yangının kontrol altına alındığını belirterek, “Yangın normalde daha çabuk kontrol altına alınabilirdi ancak rüzgarın birkaç kez yön değiştirmesi ekiplerin işlerini zorlaştırdı. Ancak yerinde yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı. Şuan itibariyle meteorolojiden aldığımız bilgilere göre rüzgarda hızını kesmiş durumda. Gece yarısına doğru tamamen rüzgarın durması bekleniyor. Ayrıca yangının Gazipaşa’ya sıçramaması için Alanya-Gazipaşa sınırındaki ormanlık bölgede gerekli önlemler alındı. Can kaybının olmayışı bizleri sevindiren haber” diye konuştu.