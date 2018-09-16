Antalya'daki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Antalya'nın Döşemaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan devam ediyor.

Antalya'nın Döşemaaltı ilçesi Kırkgöz mevkiindeki ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Henüz çıkış nedeni belli olmayan yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 yangın söndürme helikopteri ve bir uçak müdahale ediyor. 25 kişilik kara ekiplerinin de destek verdiği yangının dağ zirvesinde oluşu ve bölgeye karadan ulaşım bulunmaması ekiplerin işini zorlaştırsa da havadan müdahaleyle yangının kontrol altına alınmak üzere olduğu kaydedildi.