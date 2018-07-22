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22 Temmuz 2018 18:30

Antalya’daki orman yangınıyla ilgili açıklama

Antalya’nın Aksu ilçesinde bugün öğle saatlerinde çıkan orman yangınıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Antalya’daki orman yangınıyla ilgili açıklama

22 Temmuz 2018 18:30


Antalya’da bugün çıkan yangınla ilgili olarak Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bugün Antalya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Antalya Orman İşletme Şefliği Aksu ilçesi Kurşunlu ve Yurtpınar mahalleleri yakınlarında saat 12.50’de orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle genişleme eğilimi gösteren yangına bölge müdürlüğümüz söndürme ekiplerinin müdahalesi devam etmektedir. Yangına şu ana kadar 39 adet arazöz, 221 yangın işçisi, 6 söndürme helikopteri, 2 Amfibik uçak, 1 idare helikopteri ve 9 adet dozer ile müdahale edildi. Yaklaşık 50 hektar orman alanı zarar gördü" denildi.




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