Antalya’daki restoran cinayeti

Saldırıyı gerçekleştiren ve ardından intihar Sadam Korkmaz’ın cenazesi de Şanlıurfa’ya gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi’ndeki restorana, dün saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda 2 gün önce işten çıkartılan 26 yaşındaki Sadam Korkmaz, iş yeri sahibi 50 yaşındaki Gani Kocabaş’ı hırkasına sarıp getirdiği pompalı tüfekle öldürmüştü. Daha sonra restoran çalışanı Şenol Öztaş’ı da ateş ederek öldüren Korkmaz, ardından restoranın alt katındaki gıda mühendisi olarak çalışan 30 yaşındaki Gizem Ege ile bir süre boğuştuktan sonra etkisiz hale getirerek tüfekle ateş öldürmüştü. Restoranda bir süre diğer çalışanları da arayan Korkmaz, bulamayınca aynı silahla intihar emişti.

Cenazeler alındı

Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderilen cenazeler, toprağa verilmek üzere yakınları tarafından alındı. Gıda mühendisi Gizem Ege’nin cenazesi dün eşi Emin Ege ve kayınpederi Ali Rıza Ege tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu’ndan alınarak bugün, toprağa verilmek üzere Balıkesir’in Bandırma ilçesine götürüldü. Ege’nin cenazesi yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Restoran sahibi Gani Kocabaş’ın cenazesi de gece yakınları tarafından alındı. Gani Kocabaş’ın cenazesi Aksu ilçesi Duman Gökçeler Mahallesi’ndeki mezarlıkta sabah saatlerinde toprağa verildi. Olayı gerçekleştiren ve intihar eden Sadam Korkmaz’ın cenazesi ise toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa’ya gönderildi.

Olayda yaşamını yitiren garson Şenol Öztaş’ın cenazesi ise henüz Adli Tıp Kurumu Morgu’ndan alınmadı.