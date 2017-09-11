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11 Eylül 2017 17:01

Antalya’daki Ticaret ve Meslek liselerinde ’Luca’ dönemi başlıyor

Antalya’da Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMM), ticaret ve meslek liselerindeki 55 öğretmene muhasebe programı olan ‘Luca’nın eğitimini verecek.

Antalya’daki Ticaret ve Meslek liselerinde ’Luca’ dönemi başlıyor

11 Eylül 2017 17:01


ASMMM ile Antalya’daki ticaret meslek liseleri arasında muhasebe eğitim programı eğitimi protokolü imzalandı. ASMMM toplantı salonunda düzenlenen protokole, ASMMM Odası Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar’ın yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Oda ve okullar arasında yapılan protokole göre, 8 ticaret ve meslek liselerindeki muhasebe derslerinde giren öğretmenlere ETA programı yerine, Luca programı hakkında eğitim verilecek. Okullar açılmadan önce 4 gün verilecek eğitimlerde 8 liseden 55 öğretmene ASMMM Odası’nda görsel ve uygulamalı olmak üzere günde 3 saat eğitim verilecek.



Çavdar: "Antalya’da yüzde 98 oranında Luca kullanılıyor"


Protokol sonrasında Antalya SMMM Odası Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, LUCA programının okul müfredatında yer almadığına dikkat çekti. Çavdar: “Protokolümüzdeki amaç, okullarda muhasebe derslerine giren öğretmenlerin Luca Programı’nı öğrenmesidir. Luca bir muhasebe programı. Luca programı okul müfredatında yok. Ancak Antalya’da yüzde 98 oranında bu programı kullanıyor. Ticaret Meslek Liseleri’nde ders gören öğrenciler gelip bizim ofislerimizde staj yapıyor. Dolayısıyla öğrenciler staja geldiğinde Luca Programı’nı bilmiyor oluyor. Biz de bu nedenle okullarla protokol imzalayıp bu hafta da muhasebe öğretmenlerine 3’er saatlik dersler vererek Luca Programı’nı öğreteceğiz. Program bittikten sonra öğretmenler okullarda Luca Programı’nı öğretmeye başlayacak. Aynı zamanda Ticaret Meslek Lisesi öğrencilerine Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda meslekle ilgili bilgilendirmeler yapacağız. Öğrenciler meslek konusunda çok bilgisiz. Bu konu da onlara eğitimler de vereceğiz. “




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