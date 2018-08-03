Çetin,Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan Temmuz Ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Çetin, 2018 Temmuz ayı enflasyonu bir önceki aya göre TÜFE’de yüzde 0,55, yurt içi ÜFE’de yüzde 1,77 artış gösterdiğini kaydederek, " Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 15,85, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 17,56 artış göstermiştir. TÜFE’de yedi aylık ve yıllık bazda 2005’ten bu yana en yüksek enflasyon oranı görülmüştür. Yİ-ÜFE’de ise yedi aylık ve yıllık bazda 2006’dan bu yana görülen en yüksek enflasyon oranıdır. Yine Yİ-ÜFE’de, 2006’dan bu yana görülen en yüksek temmuz ayı enflasyonu kaydedilmiştir."ifadelerine yer verdi.

Kararlı duruş gerekiyor

Dolar ve Euro’daki artış girdi maliyetleri kanalıyla gıda fiyatları dahil her üründe fiyatları artırdığına dikkati çeken Davut Çetin, " Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yapılan zamlar henüz enflasyona yansımamıştır. Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele ve milli paramızı koruma konusunda pasif kalmasının maliyeti giderek artmaktadır. Yedi aylık çekirdek enflasyon yüzde 9’u, yıllık enflasyon yüzde 15’i aşmışken ve dövizde sonu belirsiz yükseliş devam ederken, geçen hafta yapılan toplantıda sessiz kalmak ve yeni açıklanan raporda enflasyon hedefini bir politika önlemi açıklamaksızın yüzde 13.4 gibi inandırıcı olmayan bir düzeye çıkarmak piyasadaki güven beklentisini karşılamamıştır. Aylardan bu yana dövizdeki artış karşısında daha kararlı bir duruş gerektiğini, yüksek kur ve enflasyonun ekonomide durgunluğa yol açacağını ifade ediyoruz. Ekonomi yönetiminden döviz piyasasını sakinleştirecek, enflasyon beklentilerini sabitleyecek güçte adımlar bekliyoruz."dedi.

Antalya’daki turizm kaynaklı canlılık fiyatlara yansıdı

Antalya ekonomisinde turizm kaynaklı kısmi bir canlılık söz konusu olduğunu değinen Çetin, "Bu durum zaten enflasyon tablomuzda gıda, içki, lokanta ve otel grubu fiyatlarında da görülmektedir. Buna karşılık iç pazara bağlı sektörlerde sorun giderek büyümektedir. Bu nedenle orta ve uzun vadeli yapısal politikalarla birlikte piyasaya güven verecek düzeyde kısa vadeli faiz, likidite, tasarruf, teşvik önlemler açıklanmalıdır."diye konuştu.

Zam şampiyonu limon

Enflasyondaki kur ve vergi kaynaklı artışın bütün ürün gruplarına yayıldığına dikkati çeken Çetin, "TÜFE’de sebze-meyve grubu ve giyim indirimleri enflasyonu azaltıcı etki yapmış, buna karşılık unlu mamüller, et ürünleri, yumurta, yağ, tütün ve alkollü içki vergisi, akaryakıt, elektrik, doğal gaz, elektronik eşyalar ve lokanta-otel grubu fiyatları enflasyonu artırmıştır. Aylık olarak en yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler yüzde 12,86 ile limon, yüzde 12,35 ile rakı ve yüzde 11,88 ile domates olurken; en fazla düşüş gösteren seçilmiş maddeler ise yüzde 23,66 ile erik, yüzde 20,09 ile şeftali ve yüzde 17,37 ile dolmalık biber olmuştur. Ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artışlar yüzde 2,26 ile "lokanta ve oteller" ,yüzde 1,82 ile "ev eşyası" ve yüzde 1,62 ile "eğlence ve kültür" gruplarında görülürken, düşüşlerin görüldüğü gruplar ise yüzde 3,07 ile "giyim ve ayakkabı", yüzde 0,28 ile "gıda ve alkolsüz içecekler" ve yüzde 0,11 ile "haberleşme" olmuştur."ifadelerine yer verdi.

Çetin, yıllık bazda enflasyondaki en fazla artışın yüzde 24,21 ile "ulaştırma", yüzde 20,32 ile "ev eşyası" ve yüzde 19,40 ile "gıda ve alkolsüz içecekler" gruplarında gerçekleştiğini bildirdi.

Batı Akdeniz enflasyonu Türkiye ortalamasının üzerinde

Çetin açıklamasını şöyle tamamladı: "Bölgemizdeki TÜFE oranı, aylık yüzde 0,87, yedi aylık yüzde 11,13 ve yıllık bazda yüzde 17,69 olarak gerçekleşmiştir. TR61 Bölgesi Antalya-Isparta-Burdur, 26 bölge arasında aylık ve yedi aylık enflasyonda 2. , yıllık enflasyonda ise 3. sırada yer almıştır. Bu oranlara göre Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi’nin, aylık, yedi aylık ve yıllık bazda Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görülmüştür."