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22 Temmuz 2018 18:09

Antalya’daki yangın kontrol altına alınıyor

ANTALYA (İHA) – Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi’nde çıkan yangında çok sayıda sera zarar gördü.

Antalya’daki yangın kontrol altına alınıyor

22 Temmuz 2018 18:09

Serası yanan vatandaşlar o anları, "Yangın 2 kilometreden, 5 dakikada buraya geldi. Dikili neyimiz varsa yandı” diyerek anlattı.


Aksu’nun Yurtpınar Mahallesi’nde çıkan yangında havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürerken, bölgede mahsur kalan engelli çocuk ve yaşlı kadın son anda kurtarıldı. Yangına yakın bölgelerde hayvanlar da alandan çıkartıldı. Soğutma çalışmaları yapılan bölgelerde tahliye edilen vatandaşlar evlerine geri dönmeye başladı.



“Dikili neyimiz varsa yandı”


Yangının Kurşunlu’dan başladığını ifade eden Utku Biçer, çok sayıda seranın yandığını söyledi. Biçer, “Evimiz, seramız komple yandı. Dikili neyimiz varsa yandı. Yaşlı teyzemiz ve engelli bir çocuğumuz vardı. Onları kurtardık, hastaneye gönderdik. Evleri ve seraları yanan herkes mağdur” dedi.



“Yangın 2 kilometre ötede başlayıp, buraya 5 dakikada sıçradı”


Yangında ayağından yaralanan Sabri Yakın, yangının 2 kilometre ötede başlayıp 5 dakikada oldukları bölgeye sıçradığını ifade etti. Çıkan yangında 2 dönüm serası telef olan Yakın, “Seram, ilaç tankerim, sandıklarım ve odunlarım hepsi yandı. Halimizi görüyorsunuz. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok" diye konuştu.



Yaklaşık 45 hektar alan yandı


Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yangının yaklaşık 20 hektarlık alanda çıktığı ve tahmini olarak 40-45 hektar alanın yayıldığını belirterek, büyük bölümün kontrol altına alınıp soğutma çalışması yapıldığını, halen yanının devam eden bölgelerde ise söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.




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