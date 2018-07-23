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23 Temmuz 2018 16:52

Antalya’daki yangına müdahale devam ediyor

Antalya organize sanayi bölgesinde bulunun bir strafor fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Antalya’daki yangına müdahale devam ediyor

23 Temmuz 2018 16:52

Organize sanayi yangın söndürme ekipleriyle birlikte Antalya Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter ile 1 uçağın müdahe ettiği yangında alevler 30 metreye ulaştı. Yangında ölen ya da yaralananın bulunmadığı bildirildi.


Edinilen bilgiye göre, Antalya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir plastik ve ambalaj fabrikasında henüz nedeni belli olmayan şekilde yağın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan dumanların gökyüzünü kapladığı yangına müdahale edilmeye başlandı. Antalya Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter ile 1 uçağın müdahale ettiği yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar devam ediyor.




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