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22 Haziran 2018 12:50

Antalya’dan Almanya’ya FETÖ dolandırıcılığı

Antalya’da kurdukları çağrı merkeziyle Almanya’daki kişileri Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) bahanesiyle dolandırdıkları iddiasıyla aranan ve çetenin kasacısı olduğu belirlenen bir kişi daha gözaltına alındı.

Antalya’dan Almanya’ya FETÖ dolandırıcılığı

22 Haziran 2018 12:50


Kurdukları çağrı merkeziyle Almanya’daki 511 Alman vatandaşını FETÖ bahanesiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 7’si tutuklandı. Kendilerini Alman polisi gibi tanıtan şüphelilerin, müştekilere "Türkiye’deki FETÖ soruşturmasında örgüte destek verdiğiniz gerekçesiyle hakkınızda tutuklama var. Tutukluluk kararını kaldırabilmek için 12 bin 500 avro vermeniz gerekiyor" dedikleri öğrenildi.


Şüphelilerin, inandırıcı olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanmış gibi gösterilen sahte belgeleri de müştekilerin evlerine gönderdikleri ileri sürüldü. Almanya doğumlu olan şüphelilerin, 511 Alman vatandaşının 7 milyon avrosunu aldıkları iddia edildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri devam ettirdikleri soruşturma kapsamında M.T.’yi (35) de gözaltına aldı. M.T.’nin mağdurlardan parayı alan ve örgüt elebaşılarına ileten kişi olduğu öne sürüldü. Şüpheli ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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