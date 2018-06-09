Antalya’dan bir acı haber daha: hamile kadının çocuğu da öldü

Edinilen bilgiye göre, Antalya - Korkuteli karayolu Cehennem Deresi mevkiinde dün saat 17.50 sıralarında Korkuteli’nden Antalya’ya giden ziraat mühendisi Okan Haluk Çalışkan’ın (33) kullandığı 07 CTC 02 plakalı otomobil, Cehennem Deresi mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilde, takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada, Korkuteli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendisleri sürücü Çalışkan, ile nişanlısı Serap Tek (25) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan ziraat mühendisleri 9 aylık hamile Ezgi Görkem Şahin (31) ve Cemil Öztürk ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılardan hamile Ezgi Görkem Şahin Akdeniz Üniversite Hastanesi’ne Cemil Öztürk ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Okan Haluk Çalışkan ve nişanlısı Serap Tek ise cenazeleri ise Korkuteli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Hamile mühendis, karnındaki bebeği ile hayatını kaybetti

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ndeki tüm müdahalelere rağmen 9 aylık hamile Şahin ile karnındaki erkek bebeği tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ezgi Görkem Şahin ve bebeğinin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na konuldu. Öztürk ise tedavisinin ardından taburcu edildi.