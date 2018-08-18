Antalya’dan iki isim Erdağan’ın ’A’ Takımında

Olağan Büyük Kongresi’nde Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri belirlendi. Antalya’dan Mustafa Köse ve Gökçen Özdoğan Enç partinin en üst karar organı olan MKYK’ya girdi.

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi, “Millet Bir Hedef Bir” sloganıyla Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşti. Binlerce kişinin salonda, onbinlerce kişinin salon dışında, milyonların ise ekran karşısında takip ettiği kongrede, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde partinin yeni yönetim kademesi belirlendi. AK Parti’nin en üst karar organı olan 50 kişilik Merkez Karar Yönetim Kurulu’na (MKYK) milletvekili Mustafa Köse yeniden seçildi. 26. Dönem milletvekili Gökçen Özdoğan Enç’te MKYK listesinde yer aldı. Ayrıca önceki dönem kadın kolları başkanı Ayşegüliz Yılman’da yedek birinci sıradan yerini aldı.

İbrahim Ethem Taş: " Cumhurbaşkanımızın, Antalyamıza ne kadar önem verdiğini bir kez daha gördük"

Ankara’da bulunan AK Parti Antalya İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş yaptığı açıklamada, “Partimizin en üst karar organı olan MKYK’ya Antalya’dan iki milletvekilimiz birden girdi. 24 Haziran seçimleriyle birlikte iki bakanla temsil edilen şehrimiz 6. Olağan Kongremizle birlikte MKYK iki üye ile temsil edilmiştir. Bu karar ile Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Antalyamıza ne kadar önem verdiğini bir kez daha hep birlikte yaşadık” dedi.

Antalya teşkilatları olarak Ankara’da gerçekleşen 6. Olağan büyük kongreye güçlü bir katılım sağladıklarını belirten il başkanı Taş “ Ana kademe, gençlik ve kadın kollarımızdan oluşan partililerimizle birlikte Ankara spor salonunu ilk günkü aşk ve heyecanla yerimiz aldık. Geleceğin Türkiye’sini inşa edecek yeni yönetim sistemiyle birlikte, partimizin MKYK’sında Milletvekilimiz Mustafa Köse ve önceki dönem milletvekilimiz Gökçen Özdoğan Enç ile önceki dönem kadın kolları başkanımız Ayşegüliz Yılman’ın yer alması tüm Antalya teşkilatımızı gururlandırdı. Birçok devlet başkanı ve devletleri temsilen yetkililerin katıldığı konkremiz sonunda dünya ülkelerinden gelen gençlerin sahnede yer alması kongremizin sadece Türkiye için değil tüm dünya için yeni bir sürecin başladığının işareti olmuştur. Yeni MKYK’mızın Antalyamıza ve ülkemize ve hayırlı olmasını dilerim”şeklinde konuştu.