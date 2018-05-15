Antalya’dan İsrail’e tepki

Kudüs lehine sloganların atıldığı eyleme, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy da destek verdi.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen basın açıklamasıyla Kudüs’te yaşananlara tepki gösterdi. Kapalı Yol Havuz başında bir araya gelen partililer ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine hitap eden Taş, Amerika Birleşik Devletleri’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını, İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişiminin kabul edilmesinin mümkün olmadığının altını çizdi.

"Yok hükmünde"

Girişimin yok hükmünde olduğunu kaydeden İbrahim Ethem Taş, "ABD bu girişimiyle BM’yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Kudüs’ün, gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla, gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. BM Genel Kurulu’nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD’nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Orta Doğu’da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir" diye konuştu.

"Kınıyoruz"

Yaşanan eylemlerini şiddetle kınadıklarını dile getiren Taş, "ABD ve İsrail’in, coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs’ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanların, Hristiyanların ve Musevilerin kendi dini ve tarihi hafızalarını muhafaza ettiği Kudüs’te, bu dengenin bozulması çok daha büyük sorunları tetikleme potansiyeline sahiptir. Bu tehlikenin bilincinde olduğunu düşündüğümüz uluslararası arenayı ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin bir kez daha harekete geçmeye çağırıyoruz" dedi.

"Katliama sessiz kalmayacağız"

Binlerce Filistinlinin kanlarının dökülmesinden, İsrail kadar ABD’nin de sorumluluğu olduğunu aktaran Taş, "İsrail’in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği bu katliama sessiz kalmayacağız. Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silueti, bağımsız Filistin Devleti’nin başkentidir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

"Filistin’in yanında dik durmaya devam edeceğiz"

İbrahim Ethem Taş, İsrail’in Kudüs’te katliam, zulüm yaptığının altını çizerek, Filistinlilerin uçak ve çeşitli silahla yıldırılmaya çalışıldığını kaydetti.

Filistinlilerin kendi vatanlarında öksüz bırakılmaya çalışıldığını dile getiren Taş, "Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak, Filistin ve Kudüs’ü yalnız bırakmayacağız. Burada 55 kişiyi şehit ettiler. Sapan taşlarıyla uçaklar, silahlar karşı karşıya geliyor. Maalesef orantısız güç kullanılıyor. Hükümetimiz, Birleşmiş Milletleri ve İslam İşbirliği Örgütünü toplantıya çağırdık. Filistin’in yanında dik durmaya devam edeceğiz. İsrail’in kardeşlerimize zulmetmesine müsaade etmeyeceğiz. AK Parti olarak Türkiye Cumhuriyeti olarak ta bu duruşumuz devam edecek" dedi.