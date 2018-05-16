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16 Mayıs 2018 13:48

Antalya’dan Şanlıurfa’ya Kitap Köprüsü

Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, Şanlıurfa’daki iki okula 6 bin kitap gönderdi.

Antalya’dan Şanlıurfa’ya Kitap Köprüsü

16 Mayıs 2018 13:48


Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3. sınıf öğrencileri, Şanlıurfa’da iki okula kütüphane kurmak amacıyla başlattıkları ’’Bir Kitap Bir Gönül’’ isimli proje ile örnek bir davranış sergilediler. İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Caner koordinatörlüğünde yürütülen ‘Bir Kitap Bir Gönül’ projesi kapsamında İngilizce Öğretmenliği 3. sınıf öğrencileri Burçin Şen, Esra Söyünmez, Lütfullah Dinçer, Müfide Düzel, Fatma Yılmaz, Büşra Kalaycı, Soner Bozkurt, Kübra Türkan, Çağatay Aksoy, Can Bay Antalya’da çeşitli okullarla görüşerek gönüllü 18 okuldan 6 bin kitap topladı.


‘Bir kitapla kardeş olmak ister misiniz?’ sloganıyla yola çıkan öğrenciler Şanlıurfa Viranşehir’de bulunan İsmet Öztop Ortaokulu’na ve Siverek’te Çevirme İlkokulu ve Ortaokulu’na kütüphane kurma amacıyla başlattıkları proje kapsamında topladıkları kitapları kolileyerek Şanlıurfa’ya gönderdi.




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