Antalya’dan Şırnak’a gönül köprüsü

Proje kapsamında Şırnak’a giden heyet içerisinde Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti MKYK üyesi Zeynep Alkış ve kardeş şehir Antalya’yı temsilen AK Parti Antalya İl Başkanı Av. Rıza Sümer yer aldı.

Gönül köprüsü bu yıl Şırnak için atıldı

Gönül köprüsü projesine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, “Halkla İlişkiler ile Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından terörden etkilenen illere destek için düzenlenen iller arası kardeşlik projesi kapsamında Şırnak’tayız. Bu güzel proje ile her yıl heyecanla özlemle bir ilimiz ile kardeş oluyor iki şehir arasında kuvvetli bir bağ oluşması için çalışıyoruz. Geçen yıl Ağrı ilimiz ile kardeş olmuş ve iki il arasındaki bağların uzun yıllar kopmayacağı bir çalışma gerçekleştirmiştik. Sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerde bulunarak Antalya Büyükşehir Belediyemizin de destekleriyle çok önemli adımlar atmıştık. Aynı duygular ve çalışmalar ile bu yıl kardeşlik köprüsünü Genel Merkezimizin kararı ile Şırnak için atıyoruz. Maliye Bakanımız Sn. Naci Ağbal, genel başkan yardımcımız Öznur Çalık ve MKYK üyemiz Zeynep Alkış hanımefendi ile birlikte çok önemli ve verimli ziyaretler gerçekleştirdik. Bu projenin Ramazan ayı içerisinde olması dolayısı ile bu projenin anlamı ve değeri çok daha kıymetli bir hale geliyor. Bunun bilincinde olarak bu manevi havanında atmosferinde inşallah Antalya il teşkilatı ve belediyemiz olarak ihtiyaç sahipleri için çalışmalarımız olacak” dedi.

Ziyaretlerden bölge halkı memnun

Şırnak’ta Maliye Bakanı Naci Ağbal ile beraber gerçekleştirdikleri ziyaretler hakkında da bilgi veren Sümer, “Ziyaretlerimize Silopi’den başladık. İlçe teşkilatımızı ziyaret ettikten sonra, Esnafla bir araya geldik. Daha sonra zırhlı aracın evlerine girmesi sonucu hayatını kaybeden Furkan ve Muhammed Yıldırım adlı kardeşlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulunduk. Ardından Cizre ‘ye geçerek burada da heyet olarak esnaf ziyareti gerçekleştirdik. Şırnak’ta Cudi Dağı’nda ki çatışmada şehit olan Abdurrahman Avcı’nın ailesine taziyede bulunarak acılarını paylaştık. İftar programımızda ise kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlarımız ile buluştuktan sonra 31 Mayıs akşamı yaşanan helikopter kazasında şehit düşen askerlerimiz için Aydoğan Aydın Tümen Komutanlığımıza taziyede bulunarak programımızı tamamladık. Ziyaretlerimiz sırasında birçok olumlu tepkiler aldık. Yıllarca kardeşliği, huzuru ve yatırımları bekleyen vatandaşlarımızın gözlerinde yeni Türkiye için taşınan umudu gördük. Bununla beraber Şırnak ve ilçelerine yapılan yatırımları kültürel ve doğal güzellikleri yakından görme fırsatı yakaladık. Ziyaret edilecek onca güzelliklerin olduğunu bir kez daha gördük. Bölgemizin kalkınması için çok önemli adımlar atan canla başla çalışan yetkililerimize ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel’e bu vesile ile bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İçişleri Bakanlığımızın kararı ile Şırnak ilimize yardım talebinin uygun bulunmasıyla Belediyemiz elinden gelen desteği ve hizmeti kilometrelerce uzaktaki vatandaşlarımıza ulaştırıyor. İçme suyu sıkıntısı yaşayan ilimize ASAT tarafından projeler yapılıp çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bunun yanında Kamyon, kazıcı, yükleyici, itfaiye, ekskavatör gibi araçlar ile Park aydınlatma direkleri, banklar, engelli- engelsiz çocuk oyun grubu, spor aletleri ve ağaçlandırma gibi destekler Büyükşehir Belediyemiz tarafından Şırnak ilimize talepleri doğrultusunda temin ediliyor. Hükümetimizin de destekleriyle Şırnak ve ilçeleri adeta yeni baştan inşa ediliyor. Bütün altyapıyı elden geçiriyorlar. Yolları, içme suyu hatlarını, kanalizasyonları, tesisatları baştan aşağı yeniliyor ve yeni hatlar yapılıyor. Bizlerde inşallah Gönül Köprüsü projesi vesilesi ile gönüller yapmak, yeni kardeşlik hatları oluşturmak için sık sık ziyaretlerde bulunacağız. Atılan bu adımlar ile vatandaşla devlet arasında inşallah yıkılmaz bir gönül köprüsü kuracağız. Bizi bölmek isteyen hainlere karşıda böylelikle en net duruşu sergileyerek, birlik ve beraberliğimizi asla bozmayacağız” diye konuştu.

Terörle mücadeleden bölge halkı memnun

Bölge ile ilgili izlenimlerini de paylaşan AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, “Yıllarca terörle mücadele veren ülkemiz son dönemde gerçekleşen etkin mücadele ile büyük bir aşama kat etmiştir. Yüzde yüz milli silahlarımız ile terörün kökünü kazıyacak önemli adımlar ve operasyonlar gerçekleşiyor. Hükümetimiz tarafından kararlılıkla sürdürülen bu mücadele neticesinde terörden zarar gören şehirlerimizdeki yaşam normalleşmeye başladığını gözlemledik. Şırnak’ta esnaf ve vatandaşımız ile yaptığımız ziyaretlerde bölgenin havasının olumlu yönde hızla düzeldiğini söylediler. Ticaret oldukça hareketli, vatandaşlarımız güvenle evinden dışarı çıkabiliyor. Bölgede yaşayan vatandaşlarımız terörle mücadeleden son derece memnun olduklarını bu mücadelenin sonun kadar devam etmesi gerektiğini bizlerle paylaştılar. Başta Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Partimize karşı büyük bir güven ve ilgi var. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra atılan adımlarla Türkiye artık eski Türkiye değil bunun başta bölge halkı olmak üzere herkes farkında. Terör ile mücadeleye bu kararlılıkla devam edersek inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda terörü ülke gündeminden çıkartacağız. Ve inşallah gönül köprülerimiz ile zihinlerde oluşturulmak istenen doğu- batı ayrımı ve algısını ortadan kaldıracağız” dedi.