Antalya’dan Suriye’ye 1 TIR dolusu ilaç yardımı

Antalya Dilek Ecza Deposu tarafından temin edilen ilaçlar, 882 koli içerisinde 71 bin 900 kutudan oluşuyor. Antibiyotik, Ağrı Kesici, tansiyon, astım, bronşit gibi kronik hastalık ilaçlarından oluşan yardımın, Suriyeli mültecilerin tedavisinde kullanılacağı bildirildi.

İlaç dolu Tır, Suriye sınırındaki kamplara ulaştırılmak üzere İl Müftüsü Osman Artan ve Dilek Ecza Deposu Sahibi M. Zeki Taşçı tarafından Antalya’dan uğurlandı.

Dilek Ecza Deposu Sahibi M. Zeki Taşçı , " Bu tür yardımlarımız inşallah devam edecektir. Bir dahaki sefere inşallah Tıbbi Malzeme dolu Tır göndermeyi planlıyoruz" dedi.