Antalya'dan Türkiye'yi kıskandıran görüntüler

Türkiye'nin birçok şehrinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürürken, Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hafta sonunda sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, denize girip güneşleniyor.

Hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü Antalya'da Kasım ayında adeta yazdan kalma günler yaşanıyor. Yurdun doğusunda kar yağışı, batısında ise soğuk hava etkisini gösterirken, Antalya'da hafta sonu güneşli ve sıcak havayı gören vatandaşlar, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Çocuğundan büyüğüne tüm vatandaşlar, sahilde bol bol güneşlendi, bazılarıysa denize girdi. Yakıcı güneşin etkisinden korunmak isteyen bazı vatandaşlar, yaz aylarında olduğu gibi şemsiyeyle gezerken, tatilini denize açılıp balık tutarak geçirmek isteyen vatandaşların kıyı şeridinde teknelerle yoğunluk oluşturduğu gözlendi. Sahildeki yoğunluğu gören turistler de bu anları cep telefonlarıyla fotoğrafını çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Öte yandan kentte, nem oranı yüzde 45 olarak ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 22.5 derece olarak kaydedildi.